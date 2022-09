​Jogo a dinheiro. Alunos entre os 13 e os 18 anos preferem apostas desportivas e lotarias

O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências (SICAD) indica que o jogo a dinheiro “não é um comportamento potencialmente aditivo muito prevalente entre os alunos do ensino público português” com idade entre os 13 e os 18 anos, mas alerta que o vício do jogo a dinheiro “afeta cerca de um em cada quatro jogadores recentes”.



Segundo um relatório divulgado esta quinta-feira, com dados de 2019, a maioria dos alunos da escola pública com idades entre os 13 e os 18 anos, “não jogou a dinheiro nos 12 meses anteriores à aplicação do questionário e aqueles que jogaram fizeram-no tendencialmente de uma forma esporádica e na modalidade offline em apostas desportivas e lotarias”.

“Há, no entanto, alguns sinais preocupantes relacionados sobretudo com a dimensão problemática, que afeta cerca de um em cada quatro jogadores recentes, o que não pode deixar de considerar-se uma proporção elevada”, pode, ainda ler-se.

O estudo define, também, o perfil do jogador jovem com maior risco de desenvolver problemas associados ao jogo a dinheiro: “aluno do sexo masculino, residente no Algarve ou na Madeira, com consumos recentes de tabaco e de drogas ilícitas, com hábitos de jogo eletrónico, com rendimento escolar insuficiente, sujeito a um menor controlo parental, com baixo nível socioeconómico, menor apoio familiar e dos amigos e com maior facilidade em obter dinheiro dos pais”.

Em mais de 26 mil jovens inquiridos, cerca de 13% jogam dinheiro. Os rapazes preferem apostas desportivas e as raparigas optam mais pelas lotarias.

Mais de metade dos jogadores recentes a dinheiro faz apostas desportivas (66,4%) e compra lotarias (48,1%), como as raspadinhas ou o Euromilhões. Por outro lado, as "slot machines" (máquinas de jogo) e os jogos de cartas e dados são minoritários entre os alunos, cerca 15% e 26%, respetivamente.