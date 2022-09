Incêndios na Serra da Estrela. Plataforma exige suspensão das portagens na A23 e A25

A Plataforma P’la Reposição das SCUT A23 e A25 exige ao Governo a suspensão do pagamento das portagens naquelas vias, no âmbito da declaração do estado de calamidade decretado face aos incêndios na serra da Estrela.

“Atentos ao agravamento da situação decorrente dos incêndios e ao aumento dos custos de contexto, a Plataforma P’la Reposição das SCUTs no Interior vem solicitar que, no âmbito da declaração do estado de calamidade, o governo adote de imediato a medida de suspensão do pagamento das portagens nestas vias, medida que mereceu o compromisso e atenção da secretária de Estado do Turismo, e que, no Orçamento de Estado para 2023, aprove e implemente a eliminação completa do pagamento de portagens na A23, A24 e A25”, refere a organização.

Em comunicado, a Plataforma salientou que, recentemente, a região, em particular a serra da Estrela, foi “forte e dramaticamente fustigada por incêndios que causaram danos ambientais, económicos e sociais, cuja dimensão e gravidade justificou a declaração do estado de calamidade” por parte do Governo.

Lembram ainda que o património natural e ambiental foi amputado e a atividade económica sofreu danos que vão muito além dos impactos imediatos, uma vez que se irão repercutir por muito tempo na vida dos produtores agrícolas e florestais, na pastorícia e na produção de queijo, na atividade artesanal e turística.