Incêndio de Sabrosa dado como extinto

O incêndio que deflagrou na tarde de quarta-feira, na freguesia de Parada do Pinhão, concelho de Sabrosa, ficou dado como extinto na madrugada desta quinta-feira, pelas 03h25, segundo informações à Renascença do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Vila Real.

O fogo que alastrou ao concelho de Alijó fez dois feridos ligeiros. "Dois bombeiros necessitaram de assistência hospitalar. Um por inalação de fumo e outro devido a uma queda", adianta a mesma fonte do CDOS, acrescentando que os dois bombeiros já tiveram alta.

No terreno permanecem cerca de 40 operacionais apoiados por 15 viaturas em trabalhos de consolidação e rescaldo, de acordo com os dados que constam na página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Por causa deste fogo, a Estrada Nacional 15 esteve cortada ao trânsito no troço entre a zona de Balsa e o nó de Justes da A4, assim como um troço da Estrada Municipal 323. Segundo o CDOS de Vila Real todas as vias rodoviárias já se encontram transitáveis.

O fogo que deflagrou no concelho de Vila Verde, distrito de Braga, ficou dado como dominado na madrugada desta quinta-feira, de acordo com a (ANEPC). No terreno continuam 50 operacionais apoiados por 17 meios terrestres.