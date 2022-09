​IL diz que os regulamentos da Liga Portugal são inconstitucionais

Em causa está o processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) á jornalista da SportTV, Rita Latas, devido a uma pergunta ao treinador do Sporting, Rúben Amorim, na entrevista rápida após o jogo com o Desportivo de Chaves.

Para além deste pedido à Provedoria de Justiça, a Iniciativa Liberal chama ainda a atenção para o facto da presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, Cláudia Santos, ser deputada do partido socialista e vice-presidente da comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

O ministro da Cultura, que é também responsável pela tutela da Comunicação Social, considerou que a decisão de abrir processo disciplinar à jornalista da Sport TV "limita a liberdade de imprensa" e pediu ao CD que reconsiderasse.

"Acompanho com muita preocupação uma decisão que limita a liberdade de imprensa e que põe em causa princípios basilares da nossa Constituição. (...) Apelo, por isso, a que o Conselho de Disciplina da FPF reconsidere a sua posição", lia-se na nota de Pedro Adão e Silva.

Em declarações à Renascença, o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Luís Simões, considerou um "atropelo" à liberdade de imprensa, consagrada na Constituição, o processo instaurado pelo CD da FPF à jornalista.



A Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) também já repudiou a decisão do Conselho de Disciplina de "instaurar, ilegalmente", um processo a uma jornalista da SportTV por uma questão colocada ao treinador do Sporting.



Entretanto, o Conselho de Disciplina garantiu, esta quinta-feira, que não está a ponderar sancionar a jornalista da Sport TV Rita Latas.

O CD estava obrigado pelas normas do regulamento da Liga a instaurar um procedimento disciplinar, uma vez que constava no relatório do delegado, mas não pondera sancionar a jornalista", disse fonte oficial do Conselho de Disciplina da FPF, contactada pela Renascença.