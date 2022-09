Greve de funcionários judiciais condiciona reabertura dos tribunais

Uma greve de dois dias convocada pelos dois sindicatos dos funcionários judiciais marca, esta quinta-feira a reabertura dos tribunais após as férias judiciais de verão. São esperadas perturbações ao normal funcionamento do setor da justiça.

O presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), António Marçal, alertou que, com esta greve, a reabertura dos tribunais "recomeçará ainda com mais atrasos, desde diligências adiadas a processos não urgentes parados, o que acarretará prejuízos vários para os cidadãos".

A paralisação foi também convocada pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ)

Os funcionários judiciais em greve pretendem protestar contra a falta de pessoal nos tribunais, a estagnação das carreiras e das promoções e aquilo que entendem ser a reiterada atuação à margem da lei por parte da Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ).