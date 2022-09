Depois das creches gratuitas, a licença parental pode ajudar?

Ainda assim, a secretária-geral da Associação Portuguesa das Famílias Numerosas (APFN) admite que é preciso que se "abranjam mais crianças". "É importante que se criem condições, quer junto do setor social, quer particulares, [que] possam garantir esses lugares e criar uma rede que abranja todas as crianças que necessitam dessa resposta social", salienta.

Esta quinta-feira arrancou a gratuitidade parcial das creches anunciada pelo Governo. O programa de apoio começa por abranger as crianças nascidas a partir de 1 de setembro do ano passado e que estejam em estabelecimentos do setor social e cooperativo.

Portugal ainda longe do cenário europeu

De acordo com a legislação portuguesa, os pais têm direito a uma licença parental inicial de 120 a 150 dias consecutivos, a dividir entre ambos. Se o casal optar pelos quatro meses, terá direito a 100% da remuneração de referência, enquanto se optar pelos cinco meses, terá direito a 80% do salário, pago pela Segurança Social.

Em ambas as situações, o período poderá ser estendido por 30 dias, que podem ser gozados exclusivamente por um dos pais ou divididos em metade: 15 dias seriam usufruidos em conjunto e os outros 15 dias teriam de ser gozados exclusivamente por um dos pais.

Por outro lado, os pais podem requerer uma licença alargada. Esta dispensa pode chegar aos três meses após a licença parental inicial, mas a Segurança Social apenas garante um subsídio equivalente a 25% do salário de referência.

Nesta licença parental inicial, estão incluídas as licenças exclusivas da mãe e do pai. Relativamente à mãe, tem o direito a um período opcional de 30 dias antes do parto. Depois do nascimento, terá que repousar, obrigatoriamente, 42 dias seguidos, ou seja, seis semanas.

Já o pai tem direito a usufruir de 20 dias úteis após o nascimento da criança. Fica obrigado a gozar os primeiros cinco dias úteis a contar a partir do parto, enquanto que poderá usufruir dos 15 restantes nas seis semanas após o nascimento. No final, o pai tem direito ainda a cinco dias úteis, facultativos, que podem ser gozados em conjunto com a mãe.

Feitas as contas, sem recorrer a alargamentos e mantendo uma remuneração a 100%, o pai poderá usufruir, no máximo, de 11 semanas de licença, se a mãe apenas gozar os 42 dias obrigatórios após o parto. Já a mãe pode vir a gozar de 14 semanas, se o pai se limitar aos 20 dias úteis a que tem direito.

Estes números estão, ainda assim, longe do panorama de outros países europeus.