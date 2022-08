Sindicato da PSP escreve a autarcas para pedir ajuda na resolução de problemas

Veja também:

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) apelou aos presidentes de câmara para que "defendam fortemente os mais elementares direitos" dos polícias e intercedam junto do Governo, numa carta em que defendeu os comandantes locais.

A ASPP/PSP escreveu esta semana uma carta a 95 presidentes de câmara que têm na suas autarquias esquadras da Polícia de Segurança Pública para pedir ajuda na resolução dos problemas da polícia.

"Não se pode aceitar que ainda existam autarcas que, perante determinados problemas, assumam posições irrealistas e que, ao invés de ajudar na resolução dos problemas, apenas os agudizem (...). Não podemos aceitar que V. Exas se ofendam ou mostrem insatisfação com problemas diversos como a falta de efetivo e descarreguem o vosso descontentamento nos comandantes locais através de discursos inflamados, quando bem sabem as origens e/ou causas desses problemas", lê-se na missiva, a que agência Lusa teve acesso.

A ASPP/PSP explica aos autarcas que "as competências da polícia estão na lei e as políticas públicas que podem mitigar os problemas da polícia, nomeadamente no que tange à sua gestão, cabem ao Governo que, por sua vez, as materializa em estreita colaboração com a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública".

A maior organização laboral da PSP sustenta que os presidentes de câmara "devem ter a seriedade e coragem de pedir satisfações aos responsáveis diretos e únicos face aos problemas apreciados casuisticamente, sob pena de perderem a legitimidade e qualquer moral para falarem desses mesmos problemas".