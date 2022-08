Prisões. Associação de Apoio ao Recluso exige a suspensão das regras adotadas durante a pandemia

A Associação de Apoio ao Recluso exige a suspensão das regras que foram adotadas nas prisões por causa da pandemia, provocada pela Covid-19.

Vitor Ilharco admite avançar para os tribunais contra todos os diretores das cadeias nacionais, onde existam estas restrições, se até ao fim desta quarta-feira não forem levantadas.

“Qualquer diretor de cadeia que impeça as visitas normais, que obrigue a quarentenas, que impeça que as visitas íntimas acontecem mesmo com pessoas vacinadas. Tudo o que viole a lei… nós vamos apresentar queixa e o diretor em causa tem que explicar porque faz isto”, explica à Renascença.

O responsável desta associação deixa críticas à tutela. “Não compreendemos esta teimosia do Ministério da Justiça em não cumprir a Lei, ainda por cima em relação a reclusos que estão presos por não cumprir a lei”.