Morreu o jornalista Carlos Barros, colaborador da Renascença ao longo de mais de 40 anos. Tnha 95 anos e morreu no hospital, vítima de doença prolongada



Carlos Barros começou a sua ligação com a Renascença nos anos 60, no programa "Bola Branca" e nas “Tardes Desportivas”, de sábado e domingo.

A sua ligação à cobertura do fenómeno desportivo iniciara-se na década de 50, com a fundação da agência noticiosa Radioimprensa.

Carlos Barros colaborou ainda com outros órgãos de informação, como a agência Lusa, Jornal de Notícias, O Comércio do Porto, O Primeiro de Janeiro, RTP, e jornal Gazeta dos Desportos, entre outros.

O corpo estará em câmara ardente na capela da igreja do Bonfim no Porto. O funeral realiza-se amanhã, quinta-feira, as 15h00.