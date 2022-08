Matosinhos lança concursos públicos para reabilitar cinco bairros

A Câmara Municipal de Matosinhos aprovou esta quarta-feira, por unanimidade, o lançamento de concursos públicos para a reabilitação de cinco bairros, num investimento de cerca de 25 milhões de euros.

Em reunião pública do executivo municipal, a presidente da autarquia, Luísa Salgueiro, disse esperar que as obras de reabilitação arranquem no primeiro semestre de 2023.

"O objetivo é termos habitações dignas para todas as famílias e, estas empreitadas, contribuem para que esse seja realidade", afirmou.

Segundo as propostas a que a Lusa teve acesso, os trabalhos visam melhorar as condições de habitabilidade e salubridade das habitações, eliminando situações de infiltrações de água pela cobertura e fachadas, melhorando igualmente o aspeto exterior do edifício.

"Pretende-se ainda dotar estas construções de soluções que melhorarão a eficiência e o desempenho energético destes fogos", sustentam os documentos.

Entre os cinco bairros abrangidos está o da Ponte do Carro que terá um investimento de 1,7 milhões de euros e um prazo de execução de um ano.

Com a duração prevista de dois anos, as obras no bairro do Chouso custarão 2,6 milhões.

Seguem-se os bairros do Seixo II com um custo de 3,6 milhões de euros e cujos trabalhos deverão estar concluídos em 28 meses e o de Recarei com obras de 3,7 milhões de euros e um período de execução de dois anos.

O conjunto habitacional que implica maior investimento é o de Custió com 11,2 milhões de euros e a duração dos trabalhos de 32 meses.