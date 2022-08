Hackers dizem ter conseguido dados de 400 mil clientes da TAP

Agora, os piratas ameaçam agora partilhar uma “gigantesca quantidade de provas irrefutáveis” que põem em causa o comunicado inicialmente publicado pela empresa.

Em resposta, através de comunicado enviado à Renascença, a TAP reconhece estas alegações, mas não confirma nem desmente.

"A TAP continua a adotar, com o apoio de uma entidade externa internacional e em articulação com as autoridades, todas as medidas de contenção e remediação adequadas para proteger a empresa e os seus clientes", lê-se na nota enviada à imprensa.