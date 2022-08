Falta de policiamento gera insegurança nas ruas do Porto

Face à falta de segurança nas ruas, os moradores e comerciantes do Centro Histórico do Porto pedem mais policiamento. As queixas relatam um aumento da violência face aos últimos dois anos, especialmente à noite, mas a falta de polícias dificulta uma resposta eficaz. Em declarações à Renascença, Nuno Cruz fala de um "disparate" e diz que a PSP não tem "elementos suficientes para nada". "Chegámos ao cúmulo de a esquadra mais importante da cidade, a esquadra do Infante, no coração do Centro Histórico do Porto, fechar por falta de efetivos", lamenta. O presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto destaca a necessidade de mobilizar mais agentes da polícia, especialmente numa altura em que Portugal recebe "milhões e milhões de turistas". "Nós temos de transmitir uma enorme segurança. Um dia destes, passa-se a mensagem de que ir a Lisboa ou ao Porto é perigoso." Face ao problema, aponta o dedo à inércia do Ministério da Administração Interna e ao Governo do PS: "O Governo não domina as duas maiores cidades do país. Como é que há de recuperar essas duas cidades? É tirar qualidade de vida de quem lá vive". Desta forma, o presidente acredita que a Câmara do Porto será mais rapidamente responsabilizada e que "as pessoas mudarão o sentido do seu voto". "É confuso demais entender que alguém promova a instabilidade numa cidade para recuperar o voto", acusa o autarca.

Entre o ruído "até às quinhentas" e as "zaragatas" nas noites do Porto Entre as várias queixas recebidas, Nuno Cruz salienta furtos e roubos ou ainda as "confusões e porrada" na zona da Movida do Porto. "Eu tenho um filho de 18 anos. Se ele me disser assim 'Ó pai, posso ir beber um copo?', eu já fico com o coração nas mãos", confessa Nuno Cruz, também residente no centro histórico. Por outro lado, o ruído das "colunas de música até às quinhentas" também tem sido alvo de forte indignação de quem vive na baixa portuense. "As pessoas querem descansar. Eu tenho homens casados, desesperados, a chorar, que no outro dia querem trabalhar e não conseguem descansar", revela o presidente da união de freguesias. Rosa Andrade, dona de um bazar na rua dos Mártires da Liberdade, salienta o encerramento de várias esquadras na zona, ao ponto de a presença policial se ter tornado uma miragem: "Aqui na rua não há policiamento. Então à noite, isto aqui é um caos, é muita gente. A partir de quinta-feira até domingo, é S. João autêntico". A comerciante de 58 anos relata ainda "zaragatas" motivadas pelo excesso de álcool, mas nunca ouviu falar em assaltos: "Graças a Deus, estou aqui com a loja há alguns anos e ainda não fui assaltada. E aqui na rua nunca ouvi falar desse tipo de coisas", admite. Da mesma sorte já não se pode gabar Nuno Canavez. O alfarrabista de 87 anos foi assaltado recentemente, mas já não é uma novidade: "É recorrente eu estar aqui e estar um indivíduo a tirar-me livros. Se eu não estiver muito atento, sou roubado com a maior das facilidades". O dono da livraria reconhece que "nunca" viu "tão pouco policiamento em 74 anos" e lamenta que as noites no Porto sejam, cada vez mais, "mal frequentadas" e um convite à "marginalidade". "Não sei como é que se pode fazer policiamento sem os agentes de autoridade virem à rua", sublinha.