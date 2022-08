Covid-19. Rt ultrapassa limiar de 1 em Portugal

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 subiu para os 1,02 a nível nacional, depois de ter estado abaixo do limiar de 1 desde o final de maio, indicou hoje o Instituto Ricardo Jorge (INSA).

Segundo o relatório semanal do INSA sobre a evolução do número de casos de covid-19, o Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - aumentou de 0,95 estimado em 19 de agosto para 1,02 na sexta-feira.

"O valor de Rt esteve constantemente abaixo de 1 entre 30 de maio e 19 de agosto" em Portugal, refere o documento do INSA, ao indicar ainda que quatro regiões do país estão com este indicador acima desse limiar.