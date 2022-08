Randi Zuckerberg e outros 70 oradores marcam presença nas Conferências do Estoril

Randi Zuckerberg, fundadora e CEO da Zuckerberg Media, e outros 70 oradores vão marcar presença nas Conferências do Estoril, que decorrem entre quinta e sexta-feira, no Campus Carcavelos da Nova SBE.

A irmã de Mark Zuckerberg, o responsável pelo Facebook, junta-se ao último dia do evento internacional, integrando as sessões “Pela Paz”, onde vai falar sobre “O Poder dos Media e da Tecnologia”.

“O percurso de Randi Zuckeberg coloca-a na vanguarda tanto do mundo tecnológico como das artes. Como colaboradora inicial do Facebook e criadora do Facebook Live, esteve na linha da frente da tecnologia Web 2.0. Randi é também uma artista de renome que atuou na Broadway, tendo ganho três prémios Tony por produzir espectáculos na Broadway. Atualmente, está a juntar estes dois mundos no início da Web3”, destaca a organização das Conferências do Estoril.

Outros nomes confirmados são Francis Fukuyama, considerado um dos mais influentes pensadores da ciência política; e de Anne Applebaum, historiadora vencedora do prémio Pulitzer.

A manhã do primeiro dia das Conferências do Estoril é dedicada às questões ambientais, com intervenções de Bertrand Piccard, fundador e CEO da Solar Impulse Foundation; as indígenas mexicana Xiye Bastida e equatoriana Helena Gualinga; Irene Heemskerk, directora do Centro para as Alterações Climáticas do Banco Central Europeu; Luisa Gómez Bravo, Global Head of Corporate & Investment Banking; e Peter Bakker, presidente e CEO do WBCSD.

Vários governantes e antigos líderes políticos estão na lista de oradores, nomeadamente o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva; os presidentes Aleksander Kwasniewski (Polónia) e Kolinda Grabar-Kitarovic (Croácia), e a antiga primeira-ministra da Ucrânia Yulia Tymoshenko.

A sessão de encerramento fica a cargo de Roberta Metsola, a presidente do Parlamento Europeu.

As Conferências do Estoril decorrem nos dias 1 e 2 de setembro, subordinadas ao tema “O Reequilíbrio Do Nosso Mundo: Um Apelo À Geração Do Propósito".

Consulte aqui a agenda completa das Conferências do Estoril. A Renascença é media partner do evento.