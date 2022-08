Presidente da República aceita demissão de Marta Temido

Marcelo Rebelo de Sousa já aceitou o pedido de demissão da ministra da Saúde, Marta Temido, foi avançado esta terça-feira.

"O Presidente da República foi informado pelo primeiro-ministro, no início do dia de hoje, da intenção da ministra da Saúde, Marta Temido, de cessar as suas funções, posição essa que aceitava", é adiantado numa nota divulgada no site da presidência.

No mesmo comunicado é adiantado que Marcelo "aguarda a formalização do pedido de exoneração, bem como da proposta de nomeação de novo titular" para a tutela.

A ministra da Saúde, Marta Temido, apresentou hoje a demissão por entender que “deixou de ter condições” para exercer o cargo, demissão que foi aceite pelo primeiro-ministro, António Costa.

À Renascença, fonte próxima do primeiro-ministro revelou que a substituição da ministra da Saúde “não será rápida", adiantando que Marta Temido deverá manter-se no cargo, pelo menos, ainda “durante a primeira semana de setembro”.

Em comunicado, Costa agradeceu “todo o trabalho desenvolvido” por Marta Temido, “muito em especial no período excecional do combate à pandemia da Covid-19”.

Marta Temido iniciou funções como ministra da Saúde em outubro de 2018, sucedendo a Adalberto Campos Fernandes.

Durante os seus mandatos, esteve no centro da gestão da pandemia, que começou em 2020, mas também atravessou várias polémicas. Recentemente, o encerramento dos serviços de urgência de obstetrícia em vários hospitais por falta de médicos para preencher as escalas pressionou a tutela.