PJ detém condenado por suspeita de adesão ao Estado Islâmico

A Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta segunda-feira, um cidadão de 47 anos, "para cumprimento de pena pela prática de crimes de adesão, apoio a organização terrorista internacional e financiamento de terrorismo internacional," avança a PJ em comunicado.

Cassimo Turé foi capturado pela Polícia Judiciária no Aeroporto Humberto Delgado, à chegada a Lisboa. O homem chegou da Guiné Bissau e tinha vários mandados de detenção por terrorismo e ligação ao Daesh.



Turé já tinha sido condenado, recentemente, a uma pena única de oito anos e seis meses de prisão, com decisão transitada em julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça.



No âmbito do mesmo processo, também condenado um outro indivíduo, Rómulo da Costa, pelos mesmos crimes, a uma pena de dez anos de prisão. O processo contou com a colaboração da Polícia Judiciária coadjuvou e do Ministério Público (DCIAP).

Os dois arguidos "apoiavam e suportavam, de distintas formas e em momentos diferentes, um conjunto de cidadãos nacionais, radicalizados em Londres e que posteriormente foram combater para a região sírio-iraquiana, onde são suspeitos de terem cometido inúmeros crimes de terrorismo e contra a humanidade", adianta a PJ, em comunicado.

Um destes indivíduos foi recentemente condenado a uma pena de prisão aplicado pelas autoridades judiciárias iraquianas.



A PJ adianta que o cidadão agora detido vai ser conduzido ao estabelecimento prisional para cumprimento de pena.