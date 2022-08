Ministra “foi criando condições para esta demissão”, dizem Administradores Hospitalares

O presidente da Associação de Administradores Hospitalares, considera que o afastamento da ministra da Saúde era esperado e defende uma substituição rápida.

“Era demissão expectável face ao contexto que se foi criando nos últimos meses, e que obrigava a uma forte capacidade de diálogo, que foi faltando, e, por outro lado, ela revelou alguma dificuldade em fazer valer dentro do Governo as suas soluções para o SNS. Ela foi criando as condições para esta demissão”, diz à Renascença Xavier Barreto.

Para o responsável, Marta Temido não conseguiu mobilizar o setor e não teve a força política para convencer o Conselho de Ministros a tomar decisões importantes sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em relação ao próximo responsável pela pasta, Xavier Barreto disse esperar que seja uma substituição rápida e que seja um ministro com capacidade técnica e conhecimento do setor, mas que tenha um “forte peso político para convencer o Conselho de Ministros a investir mais no SNS”.

Quanto aos aspetos positivos na governação Temido, Xavier Barreto realçou o combate à pandemia de Covid-19.