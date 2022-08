Madeira é autossuficiente em reservas de sangue e doou pela primeira vez ao continente

A Madeira é autossuficiente em reservas de sangue e este ano, pela primeira vez, o Serviço Regional de Saúde fez doações ao território nacional, anunciou hoje o governo madeirense.

"A Região Autónoma da Madeira é autossuficiente em matéria de reservas de sangue. Os números baixaram durante a pandemia, mas, entretanto, voltaram a estabilizar", lê-se na informação disponibilizada pelo gabinete do secretário da Saúde do arquipélago.

Segundo a nota, a região tem atualmente cerca de 3.000 dadores benévolos de sangue que garantem perto de 6.000 dádivas por ano.

Os dados foram avançados no âmbito de uma reunião realizada hoje entre o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, com a Associação de Dadores de Sangue da Região Autónoma da Madeira (ADSRAM).

O Governo Regional também destaca que "este ano, e pela primeira vez, o Serviço Regional de Saúde doou sangue ao continente (território nacional), tendo sido possível facultar 125 unidades de sangue ao Instituto Português do Sangue".

Ainda sobre o encontro de hoje, o executivo adianta que os elementos da ADSRAM "deram a conhecer as atividades que estão a ser desenvolvidas no âmbito da promoção da dádiva de sangue e de estilos de vida saudáveis".

Esta associação desenvolve a sua atividade em colaboração com o Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Serviço de Saúde da Madeira, no sentido incentivar a doação de sangue para fins terapêuticos, realça o comunicado.