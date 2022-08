Hospital de Santa Maria recusa falhas na morte de grávida. "Paragem cardiorrespiratória foi inesperada"

Luísa Pinto, diretora de obstetrícia do Hospital de Santa Maria, e André Graça, diretor de neonatologia, garantem que não houve falhas na morte da grávida durante o transporte para o Hospital São Francisco Xavier.

"A grávida tinha chegado do estrangeiro há alguns dias, não sabemos qual o seu historial clínico e não falava português, nem inglês. Dada a estabilidade clínica, era preferível um bebé nascer no sítio onde iria ser assistido. É um acontecimento inesperado e trágico", começou por dizer Luísa Pinto em conferência de imprensa, esta terça-feira.

Aos jornalistas, a diretora garantiu que a prática é "comum, acontece em todos os países do mundo e é o que está preconizado".

"Muitas vezes somos nós a receber de outros hospitais", explica.

André Graça garante que as vagas na rede são suficientes: "As vagas na rede são suficientes, não podemos pensar no hospital isoladamente, mas em termos de capacidade de resposta regional".

"Temos picos de internamentos que nos impedem de dar resposta a todas as situações. Não se trata de não haver vagas no maior hospital do país. Em horas de pico, não há vagas, que são sempre finitas. Não podemos ir aos 110%, não podemos colocar um recém-nascido numa maca, para colocar isto em termos visuais. É sempre preferencial transportar um bebé ainda no útero para um local onde há vagas para ter cuidados", diz.