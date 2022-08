Trabalhadores da Soflusa adiam decisão sobre novas greves

Os trabalhadores da Soflusa adiaram a decisão sobre alguma forma de luta a organizar nos próximos tempos.

Segundo fonte sindical, o plenário da empresa que liga Lisboa ao Barreiro pelo Tejo foi inconclusivo e os trabalhadores deverão voltar a reunir dentro de algumas semanas.

A única certeza é a de não aceitar a proposta de aumento da empresa Transtejo/Soflusa, que se mantém nos 0,9%.

Entretanto, esta terça-feira, são os trabalhadores da Transtejo que se reúnem em plenário, o que levará a uma interrupção das ligações entre as 14h30 e as 17h30. São afetadas as ligações entre o Cais do Sodré e Cacilhas, Seixal, Montijo e entre Belém e a Trafaria.

Decidem se continuam ou não com o ciclo de greves parciais e às horas extraordinárias iniciado em junho e que têm registado elevada adesão.

Em junho as paralisações abrangeram também os feriados, com impacto nas Festas de Lisboa. Em julho, decorreram de 18 a 22 e em agosto, a greve teve impacto sobretudo nas horas de ponta, em duas semanas, de 8 a 19.