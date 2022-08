Plenários condicionam travessias no Tejo

Esta tarde há interrupção das ligações fluviais entre Lisboa e o Barreiro, devido a um plenário de trabalhadores da Soflusa.



Os barcos vão estar parados a partir das 13h00 até perto das 17h00.

“Em caso de paralisação do serviço regular, os terminais são encerrados, no período indicado, por questões de segurança”, informa o site da empresa.

Na terça-feira, está agendado um plenário na Transtejo. Assim, está prevista a interrupção temporária de serviço nas ligações fluviais de Cacilhas, Montijo, Seixal e Trafaria após a hora de almoço.

Os trabalhadores reúnem-se entre as 14h30 e as 17h30, no terminal de Cacilhas.