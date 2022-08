Ministro de férias no Algarve mandou abrir posto da PSP em Lagos, diz sindicato

O Posto de Turismo da PSP em Lagos foi reaberto depois de intervenção direta do ministro da Administração Interna que estaria a passar férias na região, denuncia Paulo Santos, da Associação Sindical de Profissionais de Polícia (ASPP), em declarações à Renascença.



O ministro José Luís Carneiro terá passado férias no Algarve e decidiu intervir, percebendo que os turistas não tinham acesso a um balcão para queixas que existem nos postos de turismo mais urbanos.

“Tivemos conhecimento de um episódio relacionado com o posto de turismo de Lagos, que estaria encerrado devido à falta de efetivos e, ao que parece, o senhor ministro ter-se-á apercebido dessa realidade e terá feito diligências no sentido de suprir essas deficiências. Imediatamente a PSP reagiu, colocando polícias afetos à investigação criminal no Posto de Turismo”, diz à Renascença Paulo Santos, dirigente da ASPP.