Faltam de professores de informática a sul do país

A duas semanas do arranque das aulas ainda faltam professores, especialmente de informática, nas zonas de Lisboa do Algarve e, pontualmente, no Alentejo.

A garantia é deixada à Renascença pelo presidente da Associação Nacional de Diretores de Escolas Públicas. "Tenho conhecimento de dezenas de horários - anuais e completos – para os quais o Ministério da Educação já disse às escolas para promoverem o respetivo conclusos, pois não há professores nas listas da tutela".

Segundo Filinto Lima as escolas têm "luz verde" do Governo para contratar diretamente os docentes em falta, sem necessidade de esperar pelas reservas de recrutamento que ainda vão acontecer até ao início do ano letivo.

Na opinião, a "prova dos nove em relação à escassez de professores vai fazer-se nos primeiros dias de arranque do ano escolar, que começa a 1 de setembro. Aí é que vamos, de acordo com as baixas médicas, quantos docentes é que temos de substituir e se o sistema responde".

Os alunos regressam às aulas entre 13 e 16 do próximo mês.