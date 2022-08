Bebé de quatro meses internado no São João regista melhoras

O bebé de quatro meses internado no Hospital de São João em estado grave apresenta melhoras, segundo avança o Centro Hospitalar Universitário do Porto, em comunicado divulgado esta segunda-feira.

A unidade indica que o bebé teve uma progressiva recuperação do seu estado clínico, mas a situação continua a ser complexa e a exigir múltiplos cuidados diferenciados das equipas clínicas.

A criança, um menino, deu entrada no São João, no dia 4 de agosto, transferida de outro hospital, tendo sido "nternada no Serviço de Medicina Intensiva Pediátrica, com um quadro clínico considerado muito grave e com prognóstico reservado", adiantou na altura fonte hospitalar.



O caso está a ser seguido pelo Ministério Público, a Polícia Judiciária e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da área de residência da criança, em Chaves.