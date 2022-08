Reestruturação. Dona do DN e JN pondera abandonar versão em papel de alguns jornais

O presidente da KNJ Investment Limited, acionista maioritária da Global Media, dona do "Jornal de Notícias" e "Diário de Notícias", diz que o grupo está a ponderar abandonar a versão em papel de alguns dos seus títulos.

Kevin Ho, presidente da KNJ Investment Limited, empresa de Macau que detém 35,25% do capital do Global Media Group (GMG), disse à Lusa que o grupo está “a tentar reestruturar algumas das atividades principais e a apostar mais na digitalização”.

“Haverá algumas revistas ou mesmo alguns jornais mais indicados do lado digital do que no papel”, disse Kevin Ho.

“Com o custo do papel a atingir níveis cada vez mais elevados”, acrescentou o empresário, o GMG está “a analisar diferentes formas de, em primeiro lugar, reduzir custos, e de, em segundo lugar, aumentar as receitas”.

O GMG, um dos maiores grupos de comunicação social portugueses, detém ainda a rádio TSF, entre outros títulos como O Jogo, assim como uma participação na agência de notícias Lusa.

O setor da comunicação social em Portugal “tem estado a recuperar de forma estável”, apesar do impacto da pandemia de covid-19 e do “incidente entre a Rússia e a Ucrânia”, disse Kevin Ho.

As operações do GMG “estão a dar sinais de melhoria, com alguns resultados positivos desde o início do ano”, acrescentou o empresário, que falava à margem de uma sessão da consulta pública sobre a revisão da lei de segurança nacional da China.

O capital do Global Media Group distribui-se da seguinte forma: Páginas Civilizadas Lda. – 29,75%, KNJ Global Holdings Limited – 35,25%, José Pedro Carvalho Reis Soeiro – 24,5% e Grandes Notícias, Lda. – 10,5%.

A KNJ Investment Limited está também a construir um condomínio residencial de luxo com 16 pisos na Foz do Douro, no Porto, num investimento avaliado em 70 milhões de euros.

“Está a avançar bem. A construção já está no quarto andar e esperamos terminar o projeto em meados do próximo ano”, disse Kevin Ho, acrescentando que todos os apartamentos já foram vendidos.