Portugal continental sem incêndios ativos ao nascer do dia

De acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 6h30 não havia incêndios em curso em Portugal. Registavam-se, contudo, sete fogos em resolução, que mobilizavam 529 operacionais, com o apoio de 154 veículos. Estavam ainda 21 incêndios em conclusão, que mobilizavam 401 operacionais, com o apoio de 117 meios terrestres.

Ao início da madrugada, às 0h30, o "site" da proteção civil indicava 10 fogos ativos.

O IPMA colocou hoje mais de 50 concelhos dos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra e Castelo Branco em perigo máximo de incêndio rural. O Instituto colocou também vários concelhos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Viseu, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Guarda, Santarém, Portalegre, Lisboa, Beja e Faro em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural.

O perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até terça-feira.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral Norte e Centro e na região Sul até meio da manhã, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira ocidental.

A partir da tarde, está previsto um aumento temporário da nebulosidade no interior Norte e Centro, onde há possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada.