Municípios do Algarve em situação crítica estão reticentes face ao aumento da tarifa da água

Os três municípios algarvios que se encontram em situação crítica devido à seca estão reticentes com o aumento da tarifa da água.

Os autarcas de Aljezur, Lagos e Vila do Bispo estiveram reunidos na última quarta-feira com a Agência Portuguesa do Ambiente e as Águas do Algarve. Entre as recomendações do Governo para combater a seca, os três municípios mostram-se mais reticentes em relação ao aumento das tarifas de água para consumidores de mais de 15 metros cúbicos de água quando uma família pode consumir cerca de 10.

"Sem uma análise mais pormenorizada não vamos assumir o aumento do custo dos 15 metros cúbicos. Para já a solução é cada município avaliar a situação e certamente irá ser marcada nova reunião para decidir as medidas a adotar", refere Paulo Reis, vice-presidente da Câmara de Lagos, à Renascença.

Entretanto, os três concelhos garantem que já tinham posto em prática parte das medidas recomendadas pelo Governo. "A redução dos consumos, as regas, tudo isso está a ser posto em prática. Aliás, nós na AMAL já tínhamos tomado uma decisão em relação às piscinas municipais, por isso, essas medidas no Algarve estão a ser assumidas há algum tempo", explica o presidente da Câmara de Aljezur, José Gonçalves.

Medidas que os três municípios lamentam ser recomendadas para os 43 concelhos em situação crítica e não para o país inteiro. "Nós estamos em seca. Neste momento é um problema nacional e, por isso, devemos tomar todos ações nesse âmbito", afirma a presidente da Câmara de Vila do Bispo, Rute Silva.

Na reunião ficou decidido que para já as campanhas de sensibilização junto da população vão continuar, até porque têm dado resultados. "As pessoas começam a perceber que isto não é só uma conversa da comunicação social e é um problema que estamos realmente a enfrentar. Se não chover nos próximos tempos e mesmo que chova será difícil repor o que temos em falta de momento", lamenta a autarca de Vila do Bispo.

Os autarcas irão agora perceber o impacto que pode ter o aumento das tarifas de água para consumidores de mais de 15 metros cúbicos de água e se é possível avançar com essa medida.