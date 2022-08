Militar da GNR foi trabalhar alcoolizado, tentou destruir provas e acabou detido

A Guarda Nacional Republicana (GNR) confirmou esta sexta-feira que um militar do seu posto de Nisa foi detido por se ter apresentado ao serviço sob o efeito de álcool.

O guarda em causa, de 21 anos, testou uma taxa de álcool de 1,19 durante o seu turno de trabalho, entre as 8h da manhã e as 4h da tarde do passado dia 15 de agosto.

Em comunicado, a GNR adianta que, quando confrontado com o resultado do teste, o militar tentou destruir essa prova.

“O militar, quando confrontado com o resultado do teste em causa, apresentou um comportamento desajustado, alterado e tentou destruir as provas, nomeadamente o registo e resultado do teste de alcoolémia", explica a GNR.

Acabou detido na cela do próprio posto onde trabalha pelo "crime de insubordinação e desobediência".

Enquanto decorre o processo disciplinar interno, o guarda irá ter acompanhamento psicológico no centro clínico da GNR.