Mais 1001 vagas reforçam primeira fase do acesso ao ensino superior

Há mais 1001 vagas na primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior. O reforço foi conhecido esta sexta-feira, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).

A primeira fase de acesso vai reabrir este domingo para os candidatos poderem mudar de opções de cursos e também para que mais pessoas se possam candidatar.

É uma medida semelhante à dos dois anos anteriores, em que o MCTES permitiu o reforço de vagas para fazer face ao aumento do número de candidatos ao ensino superior.

São 22 instituições que reforçam o número de vagas postas a concurso nesta fase.

A Universidade de Lisboa adicionou mais 153 lugares, a Universidade de Aveiro acrescentou mais 131, a do Algarve tem mais 75, a da Beira Interior 71 e a do Porto 70.

O ISCTE, com seis, e a Universidade da Madeira com quatro, são as instituições que tiveram um reforço mais reduzido de vagas.

Inicialmente, foram postos a concurso cerca de 53 mil vagas, mas estima-se que tenham havido 61.473 candidatos para a primeira fase de acesso ao ensino superior.