Incêndio atinge quatro armazéns em Alverca e corta EN10

Um incêndio de grandes dimensões, que deflagrou esta sexta-feira à tarde no Sobralinho, freguesia de Alverca, distrito de Vila Franca de Xira, obrigou ao corte da Estrada Nacional (EN) 10 nos dois sentidos.

As chamas atingiram quatro armazéns de produtos de limpeza e de velas, no Bairro Clarimundo, avança à Renascença fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Não há vítimas e ainda não é possível apurar a origem do incêndio.



Os armazéns pertencem à empresa Mistolin.



O alerta de incêndio foi dado pelas 18h07.

Um total de 110 operacionais de várias corporações e 36 viaturas combatiam as chamas, pelas 20h35.

[notícia atualizada 20h35]