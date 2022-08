Greve na Portway. Sindicato fala em forte adesão, empresa diz que é inferior a 10%.

Com a possibilidade de constrangimentos nos aeroportos nacionais devido à greve, a empresa diz lamentar "os incómodos que esta situação venha a causar aos passageiros", reiterando que "considera esta greve um ato irresponsável, pois os motivos para a convocar não correspondem à realidade , compromete a recuperação do sector e da economia nacional num período de intensa atividade da aviação e do turismo e afeta seguramente a capacidade de a empresa traduzir a tão esperada recuperação financeira em melhores condições para os trabalhadores".

A Portway apelou ainda ao sentido de responsabilidade do SINTAC para que sejam respeitados os serviços mínimos decretados pelo Governo.

No comunicado que "cumpre com toda a legislação e regulamentação aplicáveis, incluindo os Acordos de Empresa em vigor e os direitos laborais dos seus trabalhadores, que incluem o direito à greve e o direito a trabalhar em plena liberdade e consciência" e reitera que "não contratou serviços externos para fazer face à greve" , acrescentando que "quem o pode fazer, legitimamente, são as companhias aéreas e aeroportos" e que a "ANAC e a ACT estão no terreno para verificar a legitimidade de todas as situações".



Sindicato pede porta "aberta ao diálogo"

Contrariamente à informação avançada pela empresa, segundo o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC), a greve de trabalhadores da Portway está a ter uma adesão que vai dos 40% em Faro aos cerca de 90% em Lisboa.

"Estamos com adesão de cerca de 90% em Lisboa, 85% no Porto, Funchal entre 60 a 70% e em Faro 40 a 50% de adesão", disse aos jornalistas o dirigente do SINTAC para a Portway, Pedro Figueiredo, em declarações junto às instalações do aeroporto de Lisboa.