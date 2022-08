Fim da máscara nos transportes públicos entra em vigor no sábado

O fim da obrigatoriedade de uso de máscaras Covid-19 nos transportes públicos, farmácias e aviões entra em vigor sábado, dia 27 de agosto.

O decreto do Governo a confirmar a medida foi publicado em Diário da República, após promulgação do Presidente da República.

"Nesta conformidade, através do presente decreto-lei procede-se à eliminação da obrigatoriedade do uso de máscaras ou viseiras na utilização de transportes coletivos de passageiros, incluindo o transporte aéreo e ainda táxis e TVDE, bem como em farmácias e em locais em que tal seja determinado em normas da Direção-Geral da Saúde", indica o despacho do executivo.

A máscara cai nos transportes públicos e nas farmácias, mas continua a ser necessário usar nos hospitais e em lares de idosos.