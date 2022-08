Ferido grave nas obras de nova ferrovia helitransportado para Lisboa

Um homem de 35 anos é o ferido grave do acidente de trabalho ocorrido esta sexta-feira nas obras de construção da ferrovia no concelho de Alandroal (Évora) e foi helitransportado para Lisboa, revelaram a GNR e a Proteção Civil.

Fonte do Comando Territorial de Évora da GNR indicou à agência Lusa a idade da vítima, enquanto o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora revelou que o ferido grave foi transportado de helicóptero para o Hospital de São José.

Também contactada pela Lusa, fonte da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) disse que este organismo “vai abrir um processo inspetivo com vista à realização do inquérito a este acidente de trabalho”.

“A ACT vai deslocar uma equipa ao local do acidente [para] averiguar as causas do acidente de trabalho e verificar se houve falhas no cumprimento das medidas de segurança e saúde”, limitou-se a acrescentar a mesma fonte.

O acidente de trabalho, para o qual foi dado alerta às autoridades às 13h11, aconteceu junto à Estrada Nacional 373 (EN373), ao quilómetro 43,4, “na zona do Viaduto de Mures, em construção, da linha ferroviária”, de acordo com o CDOS.

Fonte da Infraestruturas de Portugal confirmou à Lusa que o acidente ocorreu na zona de construção deste viaduto, integrado na empreitada de construção do troço da ferrovia Alandroal – Linha do Leste (Elvas).

“Houve um desabamento e algumas estruturas caíram em cima do trabalhador, mas conseguiu ser resgatado, [embora com] ferimentos graves”, disse a fonte do CDOS.

O troço da ferrovia Alandroal – Linha do Leste (Elvas) é uma das quatro empreitadas em curso do futuro Corredor Internacional Sul.

De acordo com o CDOS, foram mobilizados para o local do acidente 13 operacionais, apoiados por quatro viaturas e também um helicóptero, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Em 29 de setembro do ano passado, ocorreu um outro acidente de trabalho nas obras de construção da ferrovia na zona da EN373, no concelho de Alandroal, mas, dessa vez, o trabalhador morreu.

O homem, de nacionalidade espanhola, foi atropelado por uma máquina ao quilómetro 54 da EN373, no troço entre Alandroal e Juromenha, revelaram na altura fontes dos bombeiros e da GNR.