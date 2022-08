Aumento do custo de vida. Cabaz alimentar custa mais três euros do que na semana anterior

A ida ao supermercado encareceu três euros, esta semana, em relação à semana passada, segundo os cálculos da Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. De acordo com esta avaliação, o café e a pescada são os produtos que registaram a maior subida de preços.

Assim, um cabaz de bens alimentares essenciais custa esta semana 209,81 euros, mais 1,48% em relação à semana anterior semana (17 de agosto). No entanto, desde que começou esta análise, a 23 de fevereiro, véspera da explosão do conflito armado na Ucrânia, o mesmo cabaz custava 183,63 euros, menos 14,26% do que atualmente, o que representa uma diferença de 26,18 euros.

A contribuir para este aumento está, em grande parte, o custo da carne, cujo preço subiu 17,14% o que representa um aumento de 5,53 euros, e o peixe cujo preço subiu 19,10%, um aumento de 11,52 euros.



Enquanto na semana anterior, a pescada fresca custava cerca de oito euros por quilo, esta semana ronda os 11 euros, registado uma variação de 39% do preço. Já no caso do café torrado moído, registou-se uma subida de 0,40 euros no preço, o que representa uma variação de 15%. A posta de atum em óleo vegetal também registou um aumento de 0,18 euros.

A DECO Proteste compara os dados do Instituto Nacional de Estatística do custo de 60 produtos essenciais que fazem parte do cabaz das famílias portuguesas durante um mês.