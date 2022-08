Manifestantes tentam apedrejar autocarro do consulado de Angola. PSP forçada a intervir

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi obrigada a usar a força, ao final da tarde de ontem, para dispersar um grupo de pessoas que tentou apedrejar o autocarro em que seguiam os funcionários do consulado de Angola em Lisboa.

Em comunicado esta quinta-feira, a PSP revela que os incidentes começaram quando os funcionários e delegados destacados para acompanhar as eleições em Lisboa saíram por uma porta secundária para "evitar uma manifestação hostil" que decorria frente à porta principal.

Apesar de a polícia estar presente, e de ter acompanhado os funcionários do consulado até ao autocarro que os iria conduzir a um hotel da cidade, os manifestantes arremessaram pedras e outros objetos contra a comitiva.

Foi nesse momento, adianta a nota da PSP, que os agentes efetuaram "uma vaga de dispersão com uso da força, para conseguir repor a ordem".

Destes incidentes resultaram ferimentos num polícia e danos em várias viaturas que se encontravam estacionadas junto ao consulado.

Na mesma nota, a PSP esclarece que acompanhou todo o dia de eleições junto daquela representação diplomática, e que decidiu reforçar o dispositivo quando, ao final do dia de ontem, já depois de encerradas as urnas, se verificou que um elevando número de pessoas se mantinha no exterior do edifício em protesto.