Incêndio junto ao Almada Fórum. Circulação de comboios restabelecida

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira numa zona de mato junto ao centro comercial Almada Fórum, obrigando ao corte da linha do comboio durante cerca de duas horas.

O alerta foi dado pouco depois das 15h00. No local, pelas 18h00, permaneciam 92 operacionais, apoiados por 28 viaturas.

Com as chamas perto da linha ferroviária, a circulação dos comboios da Fertagus esteve suspensa, mas foi restabelecida às 17h33.

A circulação entre as estações do Pragal (Almada) e Corroios (Seixal) estava suspensa desde as 15h30 e, no restante percurso apresentava “fortes perturbações”, segundo indicou a Fertagus na sua página da internet.

