Incêndio em Valpaços. Meios aéreos reforçados no combate ao fogo "de difícil acesso"

São já sete os meios aéreos envolvidos no combate ao incêndio que continuava, nesta quinta-feira à tarde, a lavrar em Valpaços, no distrito de Vila Real.

A Proteção Civil decidiu reforçar os meios numa altura em que o incêndio continua com duas frentes ativas e face ao antecipado agravar das condições meteorológicas, em particular ventos fortes.

O fogo lavra numa zona de mato, pelo que o trabalho dos bombeiros continua a ser dificultado pelos difíceis acessos, adianta à Renascença José Costa, do comando nacional de operações da Proteção Civil.

"O incêndio mantém-se com duas frentes ativas em zonas de difícil acesso. O terreno tem muita rocha e em muitos locais nem sequer é possível empenhar máquinas de rasto."

A mesma fonte indicou que não há feridos a registar nem aldeias em perigo nesse fogo, no qual uma viatura dos bombeiros ardeu parcialmente esta manhã.

Ainda no distrito de Vila Real, as autoridades continuam de atenções focadas no concelho da Samardã. O incêndio que já passou por três reativações está em consolidação do rescaldo, mas para evitar novos reacendimentos, continuam no terrenno quase 300 bombeiros.

Pelas 15h30, o incêndio em Valpaços estava a ser combatido por cerca de 200 operacionais, apoiados por 65 viaturas e sete meios aéreos, sendo o fogo que mais meios mobilizada em território continental a essa hora.