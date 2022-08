Incêndio consome mato junto ao Almada Fórum

Um incêndio deflagou esta quinta-feira numa zona de mato junto ao centro comercial Almada Fórum, mobilizando para o local cerca de 60 operacionais, 16 veículos e um meio aéreo, de acordo com o "site" da Proteção Civil.

O alerta foi dado pouco depois das 15h00.



A circulação dos comboios da Fertagus está suspensaporque as chamas lavram perto da linha ferroviária.

“Por motivo de incêndio, perto da linha entre a estação do Pragal e Corroios, a circulação encontra-se suspensa", indica um comunicado da Fertagus.

A empresa que assegura a ligação ferroviária entre as margens do Tejo na região de Lisboa aconselha os passageiros a utilizar o Metro Sul do Tejo.