Ílhavo. Praia do Oudinot interditada a banhos

A Praia do Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, está, temporariamente, interdita a banhos, a partir desta quinta-feira, informou a Câmara de Ílhavo, no distrito de Aveiro.

"Esta decisão decorre após a análise à qualidade da água, de 24 de agosto, efetuada pelo Laboratório de Saúde Pública, ter revelado a presença de um elevado índice de contaminação microbiológica, que a torna imprópria para a prática balnear", explica a autarquia em comunicado.

Quanto à origem da contaminação da água, segundo a mesma fonte "é, neste momento, desconhecida, estando a decorrer averiguações no sentido de identificar as causas deste problema de saúde pública".

A Câmara Municipal de Ílhavo, bem como a Agência Portuguesa do Ambiente, "realizam, de forma independente, análises semanais à água da Praia do Jardim Oudinot" a que se juntam recolhas realizadas pelo Laboratório de Saúde Pública.

"A Câmara Municipal de Ílhavo aguarda pelo resultado da contra-análise realizada pelo Laboratório de Saúde Pública", com resultado previsto para sexta-feira.

Mais a Norte, no distrito do Porto, a praia de Matosinhos foi também hoje interditada a banhos devido a valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência na água, indicou à Lusa o capitão do porto do Douro.

Esta situação obrigou a hastear a bandeira vermelha e a colocar os avisos nos acessos a esta praia do distrito do Porto, adiantou Silva Rocha.

Já na terça-feira, a praia do Castelo do Queijo, no Porto, foi interditada a banhos pelo mesmo motivo.

Na semana passada, também no distrito do Porto, e devido a valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência, estiveram interditadas a banhos cinco praias em Vila Nova de Gaia e uma na Póvoa de Varzim.

Mais a sul, no distrito de Aveiro, estiveram interditadas a banhos cinco praias em Espinho.