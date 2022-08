Caos nos hospitais. Ministério "está a trabalhar" para resolver problemas

O Ministério da Saúde diz estar a trabalhar para resolver todos os constrangimentos nos hospitais públicos, contando "com todos os atores" para resolver os problemas.

Foi desta forma que a ministra Marta Temido respondeu, esta quinta-feira, quando confrontada com as sucessivas notícias de caos nos hospitais públicos, em particular nas urgências, bem como com os alertas da Ordem dos Médicos, que antevê um agravamento da situação nas urgências de Obstetrícia nas próximas semanas.

"É no encontro de vontades e no trabalho constante que se resolvem essas questões que está a suscitar", respondeu Temido aos jornalistas, no final da reunião do Conselho de Ministros.

"O Ministério da Saúde está, como sempre esteve, a trabalhar, contando com todos os atores para enfrentar as dificuldades", acrescentou.