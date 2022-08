Tribunal irlandês apura circunstâncias da morte de pescador português

Um tribunal irlandês analisa, esta quarta-feira, as circunstâncias da morte do pescador José Alberto Novo Vareiro para apurar se foi acidente ou negligência, avança a Associação Portuguesa na Irlanda. O português morreu naquele país em 2016 enquanto trabalhava num barco de pesca.

Adiado por causa da pandemia de Covid-19, o inquérito judicial para apurar as causas e circunstâncias da morte, terá lugar esta quarta-feira no tribunal de Tralee, no condado de Kerry, no sudoeste do país.

Segundo a presidente da Associação Portuguesa na Irlanda, Maria Manuela Silva, que está a prestar assistência no caso à família do pescador, o objetivo é tentar que a família receba uma indemnização, o que não aconteceu até agora.

José Vareiro, conhecido por "Berto Vareiro", natural de Caxinas, em Vila do Conde, tinha 53 anos quando morreu afogado após cair ao mar enquanto trabalhava a bordo do barco "Cú Na Mara" (cão de caça dos mares em irlandês) em 01 de julho de 2016.

Na altura, o caso foi dado como um acidente e o processo criminal foi arquivado, explica Manuela Silva. No entanto, adianta a presidente da associação portuguesa na Irlanda, o advogado da família recolheu testemunhos de que o português não tinha colete salva-vidas nem capacete, como está previsto nas regras de segurança e que os pescadores a bordo foram convencidos pelo armador a dizer o contrário para facilitar a indemnização pelo seguro, o que não se concretizou.

Segundo Manuela Silva, se a magistrada responsável, Helen Lucey, decidir que existiu negligência poderá ajudar num caso cível em curso para obter uma indemnização ou colocar pressão no armador para chegar a um acordo com a família.

A magistrada pode, ainda, dar mais três ou seis meses à polícia para investigar novamente o caso.