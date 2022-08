Sociedade de Medicina Interna apoia internos que assinaram carta à ministra da Saúde

“A atividade na urgência é fundamental para a formação do interno de formação específica e deveria ser obrigatória nos dois primeiros anos para todas as especialidades médicas e cirúrgicas”, começa por referir a presidente da sociedade.

Em reação ao texto, a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) afirmou hoje, em comunicado, apoiar a posição daqueles médicos, considerando que as preocupações dos internos devem merecer a atenção da tutela.

Na sexta-feira foi entregue no Ministério da Saúde uma carta assinada por 416 dos 1.061 internos da especialidade de Medicina Interna de todo o pais, que exigem melhores condições de trabalho e formativas e recusam a realização de mais de 150 horas extraordinárias por ano .

A Sociedade Portuguesa de Medicina Interna manifestou-se esta quarta-feira solidária com os mais de 400 médicos internos que comunicaram, numa carta aberta à ministra da Saúde, a indisponibilidade para realizar mais de 150 horas extraordinárias.

De acordo com a SPMI, os internos de Medicina Interna são os únicos a fazer urgência durante os cinco anos da sua especialidade e, por isso, nas equipas médicas da maioria dos hospitais são também os únicos internos que preenchem as escalas, “muitas vezes abaixo do número mínimo admissível”.

No entanto, acrescenta, apesar da sua importância, o serviço de urgência “não pode ser tão avassalador que impeça a formação em outras áreas essenciais”.

“A Medicina Interna é uma especialidade com múltiplas outras competências nas suas diferentes valências que têm de ser desenvolvidas pelos futuros internistas”, refere a SPMI.

Por outro lado, a SPMI refere que a formação dos internos é igualmente prejudicada com a saída de muitos especialistas de Medicina Interna do Serviço Nacional de Saúde, que fragiliza ainda as equipas de urgência.