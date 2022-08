Quer apanhar percebes em zonas de proteção? Pedido tem de ser feito em agosto

O pedido de licença para a apanha de percebe em zonas de proteção tem que ser submetido no Balcão Eletrónico do Mar (BMar) até ao final de agosto, indicou a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).

“Relembra-se que para a apanha de percebe em zonas com estatutos de proteção continua a ser necessário submeter no BMar o pedido de licença até 31 de agosto de cada ano”, lê-se numa nota da DGRM.

Os pedidos devem ainda ser acompanhados de um comprovativo de morada fiscal, sendo que, no caso do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), é ainda necessário um manifesto de apanha.

Em 31 de agosto, termina também o prazo para o pedido de licença da pesca com cana e linha de mão no PNSACV, devendo ser anexado um comprovativo de inscrição na atividade da pesca (CAE) e de morada fiscal, bem como um manifesto de captura.

O documento lembrou ainda que o pedido de autorização para a venda fora de lota também tem que ser submetido via BMar.

A DGRM é um serviço central da administração direta do Estado, com autonomia administrativa, que tem por objetivo o desenvolvimento da segurança e serviços marítimos, a execução das políticas de pesca e a preservação dos recursos.