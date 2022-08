PJ deteve suspeito de atear incêndio com isqueiro em Viseu

Um homem de 21 anos é suspeito de ter ateado um incêndio com um isqueiro, em Cepões, no concelho de Viseu, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo a PJ, que deteve o suspeito com a colaboração da GNR de Viseu, o incêndio, ocorrido há uma semana, "colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e uma grande mancha florestal".

"Com uso de chama direta (isqueiro), ateou o incêndio na floresta, em zona com vasta mancha florestal, com continuidade vertical e horizontal, confinante com a zona urbana, que teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos meios de combate", explicou.

O detido vai ser submetido a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.