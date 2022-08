Incêndio dominado. Cerca de 6.000 hectares de área ardida em Vila Real

O presidente da Câmara de Vila Real contabilizou uma área ardida de cerca de 6.000 hectares de mato e pinhal no incêndio que deflagrou no domingo na Samardã, na serra do Alvão. O fogo, que foi dado como dominado, mantém no terreno 337 operacionais, apoiados por 96 veículos e um meio aéreo.

"Neste momento temos cerca de 6.000 hectares de área ardida. É muito e é preocupante, os prejuízos são, obviamente, consideráveis", afirmou Rui Santos, que falava aos jornalistas no posto de comando instalado na aldeia de Benagouro.

O autarca disse que os prejuízos ainda não foram contabilizados, nomeadamente a área do Parque Natural do Alvão (PNA) afetada, mas destacou o facto de nenhuma casa de primeira habitação ter sido atingida, nem se ter verificado nenhum dano pessoal relevante.

No combate a esta ocorrência houve sete feridos ligeiros, seis bombeiros e um civil.

"A nossa preocupação, neste momento, é manter vigilância, mantermo-nos atentos e ter capacidade para, em função daquilo que possa surgir, reagir e controlar até à extinção este incêndio", sublinhou.

O fogo que teve início na Samardã deflagrou pelas 7h00 de domingo, lavrou em três frentes distintas, entrou em resolução na segunda-feira e foi sofrendo reativações ao longo dos últimos dias, também devido às altas temperaturas e ao vento forte e inconstante que se foi sentindo no território.

Suspeitas de fogo posto

Na terça-feira de manhã, foi dado o alerta para um fogo, em Lamas de Olo, já em área do PNA. "Houve provavelmente, é essa a nossa convicção profunda, fogo posto fora do perímetro que estava a ser controlado", afirmou Rui Santos, referindo-se a esta ignição. .

O presidente afirmou que estes incêndios específicos "estão a ser investigados pelas entidades competentes".

Apesar de "aparentemente tudo estar controlado" esta manhã, o autarca fez questão de alertar para o "risco de reacendimentos" e "outros eventos pouco abonatórios para conseguir estabilizar o incêndio" em Vila Real.

No teatro de operações estão bombeiros, elementos da GNR, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e as Forças Armadas, com cerca de 60 militares que se vão concentrar nas operações de rescaldo e vigilância. "Também houve populares que nos ajudaram a fazer este combate", frisou o presidente.

Durante esta tarde decorrerá, em Vila Real, uma reunião com a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e os incêndios serão um dos assuntos da reunião.

"Estaremos nessa reunião para definir uma metodologia que nos permita fazer a avaliação dos prejuízos provocados por estes incêndios e definir os caminhos para o futuro, no sentido de compensar aqueles que tiveram prejuízos e precisam de ajuda, e definir aquilo que é necessário fazer neste território para que a atividade economia e humana possa voltar a decorrer com normalidade depois destes atos de terrorismo", salientou.

Questionado sobre a possibilidade de também a Câmara de Vila Real pedir o estado de calamidade, à semelhança do que aconteceu na serra da Estrela, Rui Santos disse que, "independentemente da tipologia dos apoios que eventualmente venham a acontecer, o que é importante é que os apoios surjam".