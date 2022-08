Incêndio. Das três frentes ativas, apenas uma está por dominar em Vila Real

Está a evoluir favoravelmente o combate ao fogo na Serra do Alvão, no distrito de Vila Real. Mais de 350 operacionais combatem as chamas, apoiados por cem viaturas.

De acordo com o comando distrital da Proteção Civil, uma das frentes ativas ficou dominada durante a noite. Ainda assim, o risco de reacendimentos continua a ser uma preocupação. “Tendo em conta as condições meteorológicas, que se agravam sempre durante o dia, manteremos o disposição na sua totalidade durante ações de consolidação e de rescaldo…conseguiremos chegar ao fim do dia com um saldo positivo – o incêndio complemente dominado”, disse à Renascença o comandante Miguel Fonseca .

O incêndio que deflagrou domingo na Samardã sofreu duas "reativações fortes" na tarde de terça-feira, mas não ameaça localidades.

Além do incêndio que continua a lavra em Vila Real, a Proteção Civil considerou também "como importantes" os fogos de Guimarães (Braga), Penafiel (Porto) e Vila Verde (Braga).



Desde o início do ano, os incêndios em Portugal já consumiram mais de 103 mil hectares, segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas.