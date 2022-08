Governo quer penalizar uso indevido de água

O Governo defende que o uso indevido de água deve ser penalizado e recomenda rega noturna aos agricultores de quatro albufeiras com capacidade abaixo de 20%

Estas foram algumas das medidas anunciadas no final da reunião da Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, que envolve os Ministérios do Ambiente e da Agricultura.

“Entendemos que os regulamentos tarifários de utilização de recursos hídricos municipais devem ter penalizações para os usos indevidos, e isso passa por sistemas habituais de coimas que existam e que estejam enquadradas naquilo que são os regulamentos municipais. Estamos disponíveis para acompanhar os municípios nesta sua execução”, declarou o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro.

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, adiantou que este mês Portugal "passou a ter 49 albufeiras com armazenamentos inferiores a 40% e quatro abaixo dos 20%: Arcossó, em Vale de Madeiros, Monte da Rocha, Campilhas e Bravura".

Com base neste agravamento da situação, o Governo recomenda que nestas quatro albufeiras os agricultores adotem o sistema de rega noturna.

"As nossas recomendações aos agricultores nestas quatro albufeiras passam pela realização de rega preferencialmente à noite. A rega durante o dia é menos eficaz e precisamos de promover a rega durante a noite, com o compromisso de podermos verificar o que isso significa do ponto de vista da utilização da energia", referiu a ministra da Agricultura.





[em atualização]