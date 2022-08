Dois detidos por roubo em posto de combustível em Paços de Ferreira

A PSP deteve no bairro da Pasteleira Nova, no Porto, dois homens suspeitos da prática do crime de roubo em posto de abastecimento de combustível localizado em Paços de Ferreira.

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP do Porto explica que agentes policiais do efetivo da Divisão de Investigação Criminal, no âmbito do combate à prática do crime de roubo com recurso a arma branca, verificaram que os suspeitos, na companhia de uma mulher, se encontravam a circular em Valongo num veículo automóvel que constava para apreender por ter sido furtado na segunda-feira.

Os agentes constataram que este veículo tinha sido utilizado pelas 3h25 do mesmo dia num roubo com recurso a arma branca num posto de abastecimento de combustível em Paços de Ferreira, no distrito do Porto.

No decurso das diligências policiais desenvolvidas e em cumprimento de dois mandados de detenção, agentes da referida subunidade policial com o apoio da Divisão de Trânsito e da 2.ª Divisão Policial procederam à interceção e detenção dos suspeitos, no bairro da Pasteleira Nova.

Na posse dos suspeitos, segundo a PSP, foi encontrada uma navalha, diversos maços de tabaco, vestuário e calçado desportivo, artigos que lhes foram apreendidos, assim como a viatura furtada.

Os agentes verificaram ainda que o condutor do veículo não se encontrava legalmente habilitado para a condução.

Os detidos, de 29 e 35 anos, residentes em Paredes (Porto) e em Castelo de Paiva (Aveiro), respetivamente, vão ser presentes ao Tribunal de Paços de Ferreira para aplicação das adequadas medidas de coação.