Ultrapassada a barreira dos 100 mil hectares ardidos em Portugal

Já foi ultrapassada a barreira dos 100 mil hectares consumidos pelos incêndios este ano. De acordo com os dados oficiais do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, desde 1 de janeiro já arderam 102.710 hectares, o que representa um aumento significativo face aos anos anteriores. É uma área maior do que aquilo que ardeu no total dos últimos dois e, nesta altura do ano, 61% mais do que a média da última década.

Também o número de incêndios atinge valores mais elevados do que em vários anos anteriores. Até agora, foram registados 9.056. É preciso recuar ao trágico ano de 2017, aquando dos fogos de Pedrógão Grande, para se encontrar um registo pior. Está acima da média da década e é quase o dobro face ao ano passado. O incêndio com maior área ardida este ano é o da Serra da Estrela, com mais de 26 mil hectares ardidos em menos de duas semanas, quase quatro vezes superior ao segundo maior fogo, o de Murça, no distrito de Vila Real, onde foram queimados mais de 7 mil hectares. O incêndio que mais preocupa e que voltou a ficar ativo esta terça-feira, em Samardã, também no distrito de Vila Real, já queimou mais de 4.500 hectares e é o 4.º maior incêndio do ano.