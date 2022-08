Obras na Calçada de Carriche vão condicionar trânsito durante os "próximos 20 meses"

A EPAL, empresa responsável pelo abastecimento de água à cidade de Lisboa, dá início esta quarta-feira, dia 24 de agosto, à empreitada de reabilitação da Conduta Telheiras-Calçada de Carriche.

A obra “contempla a total substituição de uma das principais condutas no abastecimento de água à cidade de Lisboa, num investimento total de quatro milhões e 700 mil euros”, adianta a empresa, em comunicado enviado à Renascença.

Com esta empreitada, a EPAL pretende “garantir a fiabilidade do sistema de abastecimento de água, assim como garantir futuras intervenções em outras condutas igualmente importantes no abastecimento à cidade de Lisboa”, acrescenta a nota.

A realização da empreitada, que se desenvolve em quatro fases, vai acarretar alguns constrangimentos para a circulação rodoviária, “ao longo da Avenida Padre Cruz e da Calçada de Carriche, no sentido Odivelas-Lisboa, durante os próximos 20 meses”, especifica, a EPAL.

A Empresa Portuguesa das Águas Livres assegura que as alterações à circulação nestas vias serão realizadas “faseadamente e antecipadamente divulgadas”.

Até lá, a recomendação é para que, sempre que possível, seja evitada a circulação na zona de influência das obras, devendo ser utilizadas vias alternativas no acesso à cidade de Lisboa, “como a CRIL ou através do Túnel do Grilo em direção ao Eixo Norte-Sul para os automobilistas que vêm da A8”.

Nesta comunicação, a EPAL reconhece que a intervenção “vai ocorrer numa zona de grande densidade de tráfego”, por isso apela à “compreensão da população”, por eventuais transtornos.